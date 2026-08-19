Se nel primo round dei playoff di Champions League di ieri l'equilibrio l'ha fatta da padrone, questa sera sono maturati due risultati netti su tre che mettono le formazioni che hanno vinto con un risultato largo in una posizione di assoluto vantaggio rispetto alle gare di ritorno. Il Bodo/Glimt, giustiziere dell'Inter nella scorsa edizione, ha sbancato il Goffertstadion battendo 3-1 il NEC Breda con i gol di Sondre Fet, Andreas Helmersen e Haitam Aleesami. Per gli olandesi il punto della speranza lo ha messo a segno Clement Bischoff. Punteggio quasi identico a Celtic Park, dove i padroni di casa hanno travolto il LASK con un tris in virtù della doppietta di Camilo Duran dopo la segnatura di Benjamin Nygren. Situazione più in bilico tra Hapoel Beer Sheva e Sabah, con gli israeliani capaci di imporsi sugli azeri 2-1 in rimonta: al gol di Veljko Simic hanno risposto Javon East e Igor Zlatanovic. Pari, infine, nel match tra lo Slovan Bratislava e Celjie: 1-1.