Il nome di Oumar Solet è stato accostato a più riprese all'Inter, la quale ha poi deciso di non concretizzare i contatti intrapresi con l'Udinese a causa di alcuni presunti problemi alla cartilagine delle ginocchia del classe 2000. Del difensore ha parlato il direttore sportivo dei friulani Gian Luca Nani, le cui parole sono state riportate da TMW.

Nani elogia il difensore francese

"Lo riteniamo fondamentale. Speriamo che ci venga recapitata un'offerta congrua per lui perché siamo convinti del fatto che meriti una grande occasione. Fino ad allora, sarà un nostro giocatore e ne siamo contenti".