Dopo il colpo Rodri, il Barcellona vuole chiudere il mercato nel migliore dei modi. I blaugrana sono a caccia del sostituto di Robert Lewandowski e studiano le opzioni più redditizie per il reparto offensivo di Flick. Secondo quanto riferisce TNT Sports Argentina, qualora l'arrivo di Julian Alvarez (primo grande obiettivo del Barcellona) dovesse sfumare, la dirigenza blaugrana si fionderebbe su Lautaro Martinez. Sarebbe pronta un'offerta di 100 milioni di euro per portare il Toro di Bahìa Blanca in Spagna al fianco di Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e Rodri.
Sezione: Copertina / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 19:45
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Copertina
Trevisani: "La Roma aveva preso Spence, ecco quanto vuole spendere per Luis Henrique. E fa un favore all'Inter"
Altre notizie
Mercoledì 19 ago
- 20:40 In Spagna - Lautaro, il Barça ci prova. Ma sarà difficile strapparlo all'Inter
- 20:26 videoStones, dall'arrivo a Milano al gol con il Betis: i primi giorni all'Inter
- 20:12 FIFA, si allarga il dissenso nei confronti di Infantino: i dettagli
- 19:58 Lotta Scudetto, Braglia: "Inter in pole. Napoli? Non penso che Allegri..."
- 19:45 Dall'Argentina - Barcellona pronto a offrire 100 milioni di euro per Lautaro
- 19:40 Sky - New-entry in attacco? Inter pronta a cogliere un'occasione
- 19:21 Sky - Jones-Inter, manca solo l'ultimo ok del Liverpool: tutti i dettagli
- 19:14 Serie A, presentata la 2a edizione del “Premio Fondazione Roma – Il valore del gioco”
- 19:00 Rivivi la diretta! SI ESULTA! JONES dopo STONES e SPENCE, era questo che CHIEDEVAMO: INTER più FORTE! E non è FINITA
- 18:55 Jones, ultima volta all'AXA Training Centre? Intanto oggi si è allenato in palestra
- 18:41 Monza, Petagna in uscita: l'attaccante sarà un nuovo giocatore del Pisa
- 18:26 Il palinsesto di DAZN per la stagione 2026-2027, tra conferme e novità
- 18:12 Cagliari-Inter, dal 21 agosto i biglietti per il settore ospiti: le info
- 17:57 Fantacalcio, Zielinski era un affare e Fantalgoritmo lo aveva previsto: 4 crediti contro 23
- 17:43 Il BVB vince la corsa per il baby Scaglione: niente da fare per Inter e Juve
- 17:30 fcinNico Gonzalez proposto a Inter e Milan: il punto della situazione
- 17:15 Panucci non ha dubbi: "L'Inter resta la squadra da battere"
- 17:00 Dalla Francia - Todibo, il West Ham chiama Inter e Juventus
- 16:45 Immobile punta su Esposito: "L'unico in grado di fare il mio percorso"
- 16:36 Da Joaquin Correa parole dolci per gli ex compagni cileni all'Inter
- 16:26 videoJones lascia il centro di allenamento Liverpool. Per l'ultima volta?
- 16:16 Primavera 1, via al campionato: designato l'arbitro di Genoa-Inter
- 16:02 Catania oltre i 10mila abbonati: Massimino pressoché pieno per l'Inter U23
- 15:48 CF - Jones verso l'Inter, le cifre del possibile impatto a bilancio
- 15:33 Atalanta, Sarri: "Il panorama in Serie A è chiaro, c'è una squadra su tutte"
- 15:19 Sky Sport - Jones ai dettagli: l'Inter ha offerto 32 milioni più 4 di bonus
- 15:11 FINALMENTE CURTIS, JONES È DELL'INTER: AFFARE FATTO CON IL LIVERPOOL! CIFRE E REAZIONI
- 15:04 GdS - Jones all'Inter, ufficialità possibile già nelle prossime ore
- 14:50 fcinCurtis Jones-Inter, ultimi dettagli. E c'è un retroscena arabo
- 14:43 Roma, Mancini: "Il no all'Inter? Al cuore non si comanda"
- 14:33 Curtis Jones è dell'Inter, affare fatto! Intesa verbale col Liverpool, le cifre
- 14:29 Lukaku si sfoga: "L'ultimo anno al Napoli il peggiore della mia vita"
- 14:14 Finale Champions '28, si candida il 'teatro degli incubi' Monaco di Baviera
- 14:00 Krol: "Inter favorita anche senza Dumfries. Ecco chi può insidiarla"
- 13:45 Serie A, parola al supercomputer Opta: Inter favorita, latita il Milan
- 13:31 SM - Jones e Luis Henrique, dialoghi aperti. Esposito, manca l'annuncio
- 13:18 Marianella: "Spence farà la differenza, Jones polivalente"
- 13:02 Tifosi in Italia: Juventus sempre al comando, ma Milano recupera terreno
- 12:53 UFFICIALE - Due rinnovi per le giovanili nerazzurre
- 12:48 Vecino si separa dal Celta Vigo: l'uruguaiano torna sul mercato
- 12:33 Messina: "Agli arbitri chiedo coraggio. Ex giocatori al Var? Complicato"
- 12:18 La Stampa - Il Torino serio su Esposito: proposto un prestito
- 12:08 Torna la Serie A, gli arbitri: Inter-Monza a Marinelli, Gariglio al VAR
- 12:00 L'ULTIMO VIDEO su JONES e LUIS HENRIQUE, stop alle TELENOVELE: solo AGGIORNAMENTI SERI da ora in poi
- 11:56 Corsera - L'Inter si è imposta di avere più muscoli
- 11:43 Corsera - Lautaro, il ritorno del leader: contro il Monza vuole esserci
- 11:29 Il Messaggero - La Roma vuole Luis Henrique solo in prestito con diritto
- 11:16 TS - Cessioni Inter: in due per Massolin, Sassuolo su Asllani? Kamate-Espanyol, ritorno di fiamma
- 11:02 TS - Luis Henrique, l'Inter aspetta la Roma. C'è ancora l'ipotesi Premier
- 10:48 Mirror - Jones verso l'Inter, il Liverpool ha individuato il sostituto
- 10:34 Serginho: "Il Milan di oggi vale l'Inter dell'anno scorso. Scudetto? Non vedo una squadra su tutte"
- 10:20 Inter-Monza, appuntamento con la conferenza di Chivu: data e orario
- 10:06 TS - Inter a 5 milioni di Jones: manca ancora l'ok di Oaktree perché...
- 09:52 GdS - Luis Henrique-Roma è ancora in piedi: incontro a breve con gli agenti
- 09:38 CdS - Inter, c'è una prima analogia con l'anno della seconda stella
- 09:24 Il Liverpool fa il prezzo di Jones. Luis Henrique ha capito che è finita
- 09:10 CdS - Inter su un'altra punta? Soltanto a una condizione
- 08:56 CdS - Jones, l'Inter ha già margine per l'operazione. I motivi dell'attesa
- 08:42 Mazzola: "I nerazzurri la mia salvezza. Zanetti, Ausilio e Ferri: in questa Inter ci sono anch'io"
- 08:28 GdS - Inter-Monza, la formazione di Chivu è pronta: c'è solo un dubbio
- 08:14 GdS - Esposito e l'Inter avanti insieme: durata e ingaggio del nuovo accordo
- 08:00 GdS - Inter, o Jones o niente: il prediletto ha già scelto. E se parte LH...
- 06:30 Quote che cambiano in campo: la tecnologia (e i controlli) dietro i numeri del calcio in tempo reale
- 00:00 Domanda: la nuova Inter sarà superiore alla vecchia?
Martedì 18 ago
- 23:56 Policano: "Napoli molto forte, sarà l'antagonista dell'Inter"
- 23:42 Inizia il giro dei ritiri del CT Soncin: nel pomeriggio visita all'Inter Women
- 23:33 Darmian verso il ritorno al Torino? Proposto contratto di un anno
- 23:27 Hamann consiglia Klopp: "Voglio Bisseck e Tresoldi nella sua Germania"
- 23:17 Asllani-Monza, pista tiepida. Il futuro si deciderà a fine mercato
- 23:11 Acerbi, due piste emiliane per il futuro: oltre al Sassuolo c'è il Bologna