Dopo il colpo Rodri, il Barcellona vuole chiudere il mercato nel migliore dei modi. I blaugrana sono a caccia del sostituto di Robert Lewandowski e studiano le opzioni più redditizie per il reparto offensivo di Flick. Secondo quanto riferisce TNT Sports Argentina, qualora l'arrivo di Julian Alvarez (primo grande obiettivo del Barcellona) dovesse sfumare, la dirigenza blaugrana si fionderebbe su Lautaro Martinez. Sarebbe pronta un'offerta di 100 milioni di euro per portare il Toro di Bahìa Blanca in Spagna al fianco di Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e Rodri.