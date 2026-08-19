L'Inter aveva provato a inserirsi nella trattativa mettendo sul tavolo un milione di euro, ma alla fine dovrà probabilmente alzare le mani e lasciare che Roberto Scaglione prenda il volo verso la Germania. Secondo Ruhr Nachrichten, le trattative tra il Borussia Dortmund e il Genoa per il talentuoso classe 2010 sarebbero alla fase finale e prossime alla conclusione. Il centrocampista offensivo firmerà un contratto a lungo termine con il club della Bundesliga.

L'annuncio ufficiale del trasferimento è attualmente posticipato, in quanto occorre attendere l'approvazione da parte della FIFA per i trasferimenti di giocatori sotto i 18 anni di età, procedura obbligatoria per le operazioni di respiro internazionale. Il club della Ruhr pagherà al Genoa una cifra di circa un milione di euro per il trasferimento del giovane giocatore. Scaglione aveva firmato il suo primo contratto da professionista proprio con il Genoa all'inizio dell'anno. Anche Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern Monaco avevano mostrato interesse, come riferito anche da Gianluca Di Marzio qualche giorno fa; ma alla fine hanno ceduto di fronte all'offerta del Dortmund, che ha messo in luce le sue promettenti prospettive professionali.