Anche Sky Sport conferma: Curtis Jones è destinato a essere un nuovo giocatore dell'Inter. Trovata l'intesa verbale tra le parti, con un'offerta informale dei nerazzurri al Liverpool da 32 milioni di euro di parte fissa e 4 milioni di euro di bonus. Ora la dirigenza nerazzurra dovrà semplicemente mettere per iscritto la proposta, così da completare l'operazione a tutti gli effetti e portare alla Pinetina l'inglese. Da capire se l'Inter metterà a segno il colpo oggi stesso o se ci sarà da attendere qualche ora per l'ufficialità.