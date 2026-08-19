Dialoghi aperti su due fronti per l'Inter in questo periodo. Se ne parla oggi durante il tg di SportMediaset. Per quanto riguarda Curtis Jones, la dirigenza sta cucinando la trattativa fuoco lento, forte della volontà del giocatore mai cambiata dallo scorso gennaio quando sperava davvero di vestirsi di nerazzurro. Serve pazienza, perché i Reds lo valutano 40 milioni di euro. 

Dopo aver chiuso l'arrivo di Rodrigo Mora, la Roma ha riallacciato i discorsi con l'Inter per Luis Henrique, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Bisognerà trovare la quadra sia tra club sia con il giocatore.

Per due operazioni in corso, è ormai definito il rinnovo di Pio Esposito che andrà a guadagnare 3 milioni netti fino al 2031. Non resta che attendere l'annuncio Ufficiale da parte dell'Inter.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 13:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.