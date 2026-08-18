Riccardo Trevisani, ospite sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, ha parlato del calciomercato dell'Inter e del possibile affare tra il club nerazzurro e la Roma con protagonista Luis Henrique.

"Quanto ci ha messo l'Inter a trattare Jones? A fare un'offerta per Palestra e Khalaili o a prendere Spence? Tu hai una struttura che fa il lavoro di ricerca e negoziazione e poi c'è la proprietà che dice questo si può fare e questo no", il suo commento.

"Dopo Mora la proprietà della Roma ritiene che serva solo l'esterno basso, mentre l'area sportiva vuole anche l'esterno alto di gamba. La Roma aveva praticamente preso Spence poi si è scoperto che poteva prendere Molina pagandolo meno e ha cambiato strategia - aggiunge -. Stessa roba all'Inter: Ausilio, Baccin e parzialmente Marotta fanno una cosa poi Oaktree dice questo sì, questo no. Per questo ci sono queste lungaggini sulle trattative"

"Su Luis Henrique la situazione è la segunte. C'è la proprietà che vorrebbe un giocatore solo e non due, Luis Henrique è un grande vantaggio perché copre entrambi i ruoli - spiega Trevisani -. Potrebbe essere che diventi la risoluzione del problema. Io penso che possa finire così. La proprietà preferirebbe Cacciamani perché più giovane, costa meno, guadagna meno. La cifra che so io per Luis Henrique è 22+bonus per chiudere a 25, per me sono comunque tanti per il valore del giocatore che però ha giocato in stadi importanti, ha un passo importante, poi ha altri limiti. Avendo Spence, Diouf, all'Inter Luis Henrique avanza e gli si fa un favore pagandolo così".