Il mercato dell'Inter potrebbe non essersi ancora concluso. Nell'ultimo editoriale pubblicato su Time2Play, Fabrizio Romano rivela che il direttore sportivo Piero Ausilio è pronto a tornare alla carica per Curtis Jones, individuato come uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Il giocatore sarebbe favorevole al trasferimento a Milano e continua a spingere per vestire la maglia dell'Inter, mentre la buona riuscita dell'operazione dipenderà dalla posizione del Liverpool: "Non è ancora finito neanche il mercato dell’Inter dopo Djed Spence. Il direttore sportivo Ausilio prepara un altro assalto a Curtis Jones, ci sarà un nuovo tentativo col Liverpool con il giocatore come alleato. Curtis vuole vestire il nerazzurro ma la palla passa ai Reds".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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