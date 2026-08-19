A margine dell'incontro con i tifosi, al 'Flagship Store' del Milan di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos si è soffermato a parlare con i cronisti presenti rispondendo alle loro domande. Toccando il tema degli obiettivi di squadra, l'ex attaccante del PSG non ha nascosto: le sue ambizioni: "Ho vinto quasi tutto. Voglio vincere sempre e far parte di squadre vincenti. Sono qui per questo e per aiutare la squadra, lavorare tanto e provare a vincere lo scudetto”.

In seguito, Gonçalo Ramos ha indicato i giocatori che lo hanno ispirato maggiormente nel corso della sua vita calcistica: "È difficile dire solo un nome. Penso a Van Basten, ma anche a Ronaldo Nazario. Personalmente, però, il mio preferito è stato Ibrahimovic. È stato uno dei miei giocatori preferiti. Se dovessi sceglierne uno, direi Zlatan. L’ho visto giocare crescendo”.