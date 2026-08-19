Fabrizio Romano lancia il messaggio tanto atteso: Curtis Jones è preso. L'Inter ha raggiunto l'intesa verbale col Liverpool ora per 35 milioni di euro, coronando l'accordo col giocatore ormai blindato da mesi e ottenendo il via libera all’operazione. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Secondo Sky Sport, adesso i due club stanno ragionando soltanto sugli ultimi dettagli relativi ai bonus, con una cifra che dovrebbe essere di 32 fissi ai quali aggiungere 4 milioni ulteriori.

Jones, affare che l'Inter voleva condurre a prescindere da eventuali nuove uscite e pallino di Piero Ausilio da gennaio, non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2027.