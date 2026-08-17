La Lazio, ancora alla ricerca di un nuovo centravanti, è sulle tracce di due giocatori che in passato hanno vestito la maglia dell'Inter. Nell'ultime ore, infatti, è emerso a sorpresa il nome di Mauro Icardi, un obiettivo difficile per una questione di costi: c'è distanza tra domanda e offerta in questa fase della trattativa, stando a quanto riporta la redazione di Sportmediaset. Secondo cui rimane viva la pista di mercato che porta a Andrea Pinamonti, che in nerazzurro è stato compagno di Maurito dopo aver ben figurato nelle giovanili del club.

