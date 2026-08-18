Tra le possibilità emerse per Sebastiano Esposito, ormai in totale rotta di collisione con il Cagliari c'è quella di un trasferimento in prestito all'estero. In particolare, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'Unione Sarda, l'Olympique Marsiglia avrebbe già effettuato un sondaggio con il Cagliari per conoscere la situazione di Esposito. La formula temporanea potrebbe dunque rappresentare una strada per risolvere una vicenda diventata sempre più complessa, con Esposito che continua a non allenarsi e non farà parte del gruppo di Fabio Pisacane che prenderà parte alla prima sfida di campionato contro il Parma.

Il suo entourage, secondo il quotidiano, avrebbe sostenuto la possibilità di un reintegro in squadra, anche nell'ottica di arrivare successivamente a una separazione definitiva durante il mercato di gennaio, soluzione però di difficile applicazione. Per questo motivo potrebbe prendere corpo una soluzione alternativa già durante l'attuale finestra di mercato.