L'Inter in questo periodo non pensa solo a rinforzare la prima squadra ma anche alla costruzione del futuro, partendo dal settore giovanile. È di questa mattina l'annuncio del rinnovo dei contratti di due giovani cresciuti nella cantera nerazzurra: il terzino del 2005 Mike Aidoo e il difensore centrale del 2006 Gabriele Garonetti. Di seguito il comunicato:

"Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Mike Aidoo e Gabriele Garonetti". 

Sezione: Focus / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 12:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.