Un'altra punta per completare l'organico. O comunque un giocatore offensivo. E' l'innesto in più che da via della Liberazione non si esclude. Anche se, come riporta oggi il Corriere dello Sport, "la sensazione è che una new-entry là davanti sia strettamente legata ad un’ulteriore uscita: a questo punto, tra centrocampo e attacco. Ad ogni modo, è uno scenario che verrà esplorato concretamente nell’ultima settimana di mercato, quindi dopo la prima giornata di campionato.

La priorità, infatti, resta Curtis Jones, anche a prescindere dal futuro di Luis Henrique. La strategia attendista in casa Inter è finalizzata a strappare le condizioni migliori per l'operazione, come accaduto con Spence. "I Reds hanno resistito decisamente di più, ma i segnali di un ammorbidimento sono sempre più frequenti. Tanto che in Inghilterra danno ormai per scontata la cessione di Jones", si legge ancora. L'ultimo segnale del giocatore? Il “follow” a Bastoni sui social...