Anche la Gazzetta dello Sport conferma che Curtis Jones è ormai virtualmente un giocatore dell'Inter. La Rosea conferma che il Liverpool ha accettato l'offerta da 30+5 del club nerazzurro, che oltretutto ha già fatto un passaggio con l'entourage del centrocampista, che gradirebbe la nuova destinazione e ha già accettato le condizioni economiche. L'accordo è a un passo e l'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Le visite mediche sono state già fissate. 

Sezione: News / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 15:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.