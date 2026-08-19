Anche la Gazzetta dello Sport conferma che Curtis Jones è ormai virtualmente un giocatore dell'Inter. La Rosea conferma che il Liverpool ha accettato l'offerta da 30+5 del club nerazzurro, che oltretutto ha già fatto un passaggio con l'entourage del centrocampista, che gradirebbe la nuova destinazione e ha già accettato le condizioni economiche. L'accordo è a un passo e l'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Le visite mediche sono state già fissate.