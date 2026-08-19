Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri dipinge la sua griglia di partenza del campionato indicando anche a che punto è la sua squadra: "Penso che il panorama sia chiaro, c'è una squadra su tutte e 2-3 squadre che possono contendere il titolo. Noi siamo ad un punto basso del percorso", con ovvio riferimento all'Inter campione d'Italia in carica.