Ci siamo. L'inseguimento iniziato a gennaio si è praticamente concluso in queste ore. Mancano ancora alcuni dettagli da definire, ma la porta del Liverpool si è finalmente aperta alla volontà dell'Inter e di Curtis Jones di unirsi. Dalla richiesta iniziale di 45 milioni più bonus, i Reds hanno scelto di abbassare le proprie pretese a 35 milioni di euro, che dovrebbe essere la cifra scritta sul biglietto d'uscita del centrocampista. A cui probabilmente potrebbe essere aggiunto qualche bonus o una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Ma il dado è ormai tratto e Jones si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Buon senso

Il Liverpool avrebbe anche avuto la forza economica per trattenere il canterano fino alla scadenza di contratto, ma il fatto di avere all'orizzonte una spesa significativa per Ibrahim Mbaye e Bradley Barcola invita la dirigenza a recuperare qualcosa anche nelle uscite. Insomma, l'Inter conta di chiudere il trasferimento in queste ore, definendo anche gli ultimi dettagli rimasti sospesi.

No ai soldi arabi

Tra l'altro, il giocatore ha sempre continuato dritto verso la strada che lo porta a Milano e recentemente ha rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia. Ai Reds erano stati offerti 40 milioni, al giocatore intorno ai 12 milioni a stagione. Niente da fare, nella sua testa c'è solo l'Inter da inizio 2026 e non ha mai cambiato idea. E i nerazzurri hanno accontentato la sua perseveranza.