Il futuro del nazionale algerino Rafik Belghali resta incerto con la chiusura del mercato estivo, come sottolinea Le Courrier d'Algerie. Accostato nelle ultime settimane a diversi importanti club italiani, l'esterno non ha ancora trovato una squadra di Serie A. In Italia, il suo nome era stato fortemente accostato alla Roma, che si diceva molto interessata al giocatore e probabilmente intenzionata a fare un'offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Anche l'Inter era tra i club che avevano preso in considerazione il giocatore. Tuttavia, nessuna di queste trattative si è concretizzata, poiché entrambe le squadre hanno optato per altre soluzioni e hanno investito somme significativamente superiori al valore di Belghali. Anche Napoli e Milan sono state menzionate tra i club che monitoravano la sua situazione, ma non si è concretizzato alcun accordo. Una cosa è certa: l'interesse mostrato dai grandi club italiani non si è ancora tradotto in un trasferimento.

Ostacoli

Con l'avanzare della finestra di mercato, lo scenario sembra evolversi. Le ultime indiscrezioni provenienti dall'Italia menzionano club di diverso calibro, in particolare Torino, Sassuolo e Venezia. Queste destinazioni restano interessanti per il giocatore algerino, ma riflettono anche la natura mutevole delle opzioni in discussione per il suo futuro. Un altro fattore complica la situazione: l'Hellas Verona preferirebbe vendere Belghali piuttosto che cederlo in prestito. Una richiesta dell'Olympique Marsiglia per acquisire il giocatore in prestito sarebbe stata respinta. Anche il prezzo rappresenta un ostacolo. I club interessati sembrano non disposti a pagare più di 7 milioni di euro, mentre l'Hellas Verona potrebbe chiedere fino a 12 milioni di euro per acconsentire alla sua cessione. Il club italiano intende massimizzare i profitti da un eventuale trasferimento. Per ora, Belghali resta un giocatore di Serie B. A pochi giorni dalla chiusura del mercato il suo futuro è ancora incerto, ma nessuna destinazione sembra abbastanza vicina da garantirne la partenza.