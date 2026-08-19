A pochissimi giorni dall'inizio del campionato 2026-2027, il supercomputer di Opta si pronuncia su quello che può essere l'esito del nuovo torneo. Le 10mila simulazioni effettuate dal cervellone hanno confermato il ruolo dell'Inter come favorita per la conquista dello Scudetto: secondo Opta, l'Inter ha il 35,1% di probabilità di confermarsi campione d'Italia. Le principali rivali saranno Como, Roma e Juventus, accreditate rispettivamente del 13,6%, del 12,7% e dell'11,4 di chance.

La classifica prosegue con Napoli (7,5%) e Atalanta (6,8%) che partono più indietro nella corsa al primo posto. E il Milan? Malgrado la ricca, soprattutto a livello economico, campagna acquisti condotta questa estate, non c'è molta fiducia sulla squadra di Ruben Amorim, anche per la lotta Champions League: se la percentuale Scudetto per Gonçalo Ramos e compagni si ferma al 5,4%, in chiave europea Inter, Roma, Como e Juventus sono indicate come le principali candidate alla qualificazione in Champions, con i bianconeri accreditati del 47,8% di probabilità di chiudere tra le prime quattro, mentre i rossoneri si fermano al 30,8%.