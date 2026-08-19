Se l'Inter decide di affondare il colpo su Curtis Jones ha tutto il potenziale economico e lo spazio numerico in rosa per farlo. Lo evidenzia Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube, rispondendo alle domande dei tifosi che chiedevano se l'arrivo dell'inglese fosse legato alla cessione di Luis Henrique. La realtà è invece che il club nerazzurro sta continuando a spingere per il giocatore del Liverpool e negli ultimi due giorni ci sono stati i contatti tra le società in tal senso, pur senza l'invio di un'offerta formale. La novità è relativa alla valutazione che i Reds fanno del loro giocatore: non vogliono cederlo per meno della cifra che l'Inter ha investito per Djed Spence, circa 35 milioni di euro bonus compresi. Si tratta pertanto di una partita a scacchi, con i nerazzurri che insistono appoggiati palesemente dal giocatore e gli inglesi che hanno la forza economica per permettersi di tenerlo fino alla scadenza di contratto.

Il messaggio per LH

Per quanto riguarda invece Luis Henrique, al giocatore è arrivato diretto un messaggio: meglio per lui che trovi un'altra squadra. Il brasiliano ha capito e aumentano le probabilità che lasci Milano entro la fine di questa sessione di mercato. Ad oggi come è noto la Roma è il club che ha lavorato di più su questo fronte, anche se ancora mancano gli accordi economici tra le parti.