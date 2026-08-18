In questo momento, mentre l'Inter lavora per portare Curtis Jones a Milano in questi ultimi giorni di mercato, in rosa figurano due giocatori che per ragioni differenti non rientrano nei piani nerazzurri nella stagione attuale e sono entrambi centrocampisti: Yanis Massolin e Kristjan Asllani. I due classe 2002 lasceranno Milano nei prossimi giorni. Il franco-algerino per testarne le capacità in Serie A in una squadra dove possa giocare con continuità. L'albanese perchéé è consapevole che la sua esperienza in nerazzurro è terminata da tempo e la sua presenza ad Appiano Gentile in questi giorni è solo temporanea.

L'ex Modena, giocatore che ha ricevuto diversi sondaggi in questa sessione estiva di mercato, è diventato un obiettivo anche del Sassuolo che si è fatto avanti recentemente. Opzione che potrebbe far comodo ai neroverdi in caso di partenza di Kristian Thorstvedt, ovviamente in prestito viste le premesse. Per quanto riguarda l'ex Empoli, l'ultimo club a bussare alla porta dell'Inter è stato il Monza, che aveva manifestato interesse anche nei confronti proprio di Massolin. I brianzoli vorrebbero Asllani in prestito con diritto di riscatto, soluzione che in Viale della Liberazione andrebbe anche bene visti gli ottimi rapporti tra i club (concluso questa estate il trasferimento di Ebenizer Akinsanmiro). Palla adesso al giocatore, che si è preso un paio di giorni di riflessione prima di dare una risposta.