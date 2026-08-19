Dopo una buona stagione in maglia nerazzurra, con l'Inter U23, è ancora incerto il futuro di Simone Cinquegrano. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato all'Avellino, in Serie B. Ora però la squadra più vicina al giocatore di proprietà del Sassuolo sarebbe lo Spezia, candidata a una stagione di vertice nel girone B di Serie C. Lo riporta TuttoC.

Cinquegrano al Picco sarebbe titolare fisso sulla destra, con i bianconeri che puntano a riconquistare la Serie B dopo la retrocessione di pochi mesi fa. Al Sassuolo, intanto, ha iniziato bene la stagione, con un assist a Volpato nella vittoria per 3-0 di Coppa Italia contro il Cesena. Difficile però ipotizzare una sua permanenza in Emilia.