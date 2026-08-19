La delicatezza del momento sul fronte societario non frena l'entusiasmo dei tifosi del Catania: il club etneo ha infatti comunicato che è stata sfondata la quota dei 10mila abbonamenti staccati. L'ultimo aggiornamento recita 10.634 abbonati e il dato è destinato ad aumentare ulteriormente in vista del debutto in campionato di domenica 23, quando i rossazzurri affronteranno l’Inter Under 23 al Massimino in una cornice di pubblico degna di una categoria superiore: un fattore che per i ragazzi di Stefano Vecchi non sarà da sottovalutare, e che presumibilmente contraddistinguerà il cammino in un girone ricco di piazze calde. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 16:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.