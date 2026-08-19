La delicatezza del momento sul fronte societario non frena l'entusiasmo dei tifosi del Catania: il club etneo ha infatti comunicato che è stata sfondata la quota dei 10mila abbonamenti staccati. L'ultimo aggiornamento recita 10.634 abbonati e il dato è destinato ad aumentare ulteriormente in vista del debutto in campionato di domenica 23, quando i rossazzurri affronteranno l’Inter Under 23 al Massimino in una cornice di pubblico degna di una categoria superiore: un fattore che per i ragazzi di Stefano Vecchi non sarà da sottovalutare, e che presumibilmente contraddistinguerà il cammino in un girone ricco di piazze calde.