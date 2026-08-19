Emergono ulteriori dettagli relativamente all'affare praticamente fatto tra Liverpool e Inter per il trasferimento di Curtis Jones alla corte di Cristian Chivu. Come detto, le parti hanno trovato l'accordo verbale e ora manca solo l'ultimo ok dei Reds per autorizzare il viaggio a Milano dell'inglese.

La struttura dell'accordo è simile a quella che la Beneamata aveva messo in piedi per convincere il Tottenham a cedere Djed Spence per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La novità, raccontata su X dal giornalista Ben Jacobs, è che l'offerta partita da Viale della Liberazione include anche il 10% sulla futura rivendita in favore degli inglesi.