Monaco di Baviera si candida nuovamente per ospitare la finale di Champions League. La capitale bavarese punta ad aggiudicarsi l'evento più importante del calcio europeo per club già nel 2028, a soli tre anni di distanza dall'ultima edizione che vide in campo Paris Saint-Germain e Inter e si concluse con la roboante vittoria per 5-0 dei transalpini. La candidatura è stata approvata durante la sessione estiva del Consiglio comunale di Monaco. Il sindaco Dominik Krause ha dichiarato che Monaco ha dimostrato la sua capacità di ospitare grandi eventi sportivi di altissimo livello internazionale nel 2025.

Il sindaco di Monaco ha proseguito: "Ospitare nuovamente il torneo sarebbe una grande opportunità per mostrare Monaco a livello internazionale come una città cosmopolita, appassionata di sport e con ottime prestazioni". I preparativi per ospitare la Champions League nel 2028 sono già a buon punto. Il programma dell'evento si svolgerà dal 25 al 28 maggio, con la finale prevista per il 27 maggio. La UEFA annuncerà la città che prenderà l'eredità del Metropolitano di Madrid, sede della finale di questa stagione, a metà settembre.