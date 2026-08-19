Sono arrivate le designazioni per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. La sfida di apertura tra Inter e Monza, in programma sabato a San Siro alle 18.30, è stata affidata dal neo designatore Daniele Orsato a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, che sarà assistito da Di Gioia e Palermo con Di Marco quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà invece Matteo Gariglio, coadiuvato da Marini.

Questo il quadro completo delle designazioni:

INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV: DOVERI

VAR: DIONISI

AVAR: PEZZUTO

FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: PICCININI

VENEZIA – LECCE h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV: ALLEGRETTA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV: PAIRETTO

VAR: GIUA

AVAR: MAGGIONI

TORINO – MILAN h. 20.45

ZUFFERLI

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: MASSA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SANTORO

BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI - BIANCHINI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MASSIMI

ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FABBRI

VAR: ABISSO

AVAR: GIUA