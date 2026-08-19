Sono arrivate le designazioni per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. La sfida di apertura tra Inter e Monza, in programma sabato a San Siro alle 18.30, è stata affidata dal neo designatore Daniele Orsato a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, che sarà assistito da Di Gioia e Palermo con Di Marco quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà invece Matteo Gariglio, coadiuvato da Marini.

Questo il quadro completo delle designazioni:

INTER – MONZA     Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV:      DI MARCO
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      MARINI

UDINESE – COMO      Sabato 22/08 h. 18.30

ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV:      CHIFFI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      RUTELLA

GENOA – NAPOLI     Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV:       MANGANIELLO
VAR:      MERAVIGLIA
AVAR:       COSSO

PARMA – CAGLIARI    Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV:     DOVERI
VAR:      DIONISI
AVAR:     PEZZUTO

FROSINONE – JUVENTUS    h. 18.30

AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV:      MARIANI
VAR:     MARINI
AVAR:    PICCININI

VENEZIA – LECCE     h. 18.30

RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV:     ALLEGRETTA
VAR:     GHERSINI
AVAR:      ABISSO

ATALANTA – SASSUOLO    h. 20.45

CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV:     PAIRETTO
VAR:     GIUA
AVAR:     MAGGIONI

TORINO – MILAN     h. 20.45

ZUFFERLI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV:     MASSA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       SANTORO

BOLOGNA – LAZIO      Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV:       FELICIANI
VAR:      DI PAOLO
AVAR:      MASSIMI

ROMA – FIORENTINA    Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV:     FABBRI
VAR:    ABISSO
AVAR:      GIUA

Sezione: Focus / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 12:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.