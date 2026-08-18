Che Kristjan Asllani sia fuori dal progetto dell'Inter è ormai appurato da tempo. Nonostante questo, la penuria di proposte per il centrocampista albense ha sin qui ostacolato la separazione tra il classe 2002 e i nerazzurri. Tuttavia, questa situazione potrebbe evolversi nel corso dei prossimi giorni. Come riportato da Nicolò Schira su X, il Monza avrebbe intavolato i primi dialoghi con i milanesi per tentare di assicurarsi le prestazioni dell'ex Empoli, considerato una valida alternativa per sostituire l'infortunato capitan Pessina.