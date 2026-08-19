Nn ci sono grandi dubbi di formazione riguardo a Inter-Monza di sabato alle 18.30, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Le scelte appaiono delineate: in porta ci sarà Josep Martinez, quindi il terzetto difensivo formato da Bisseck, Akanji e Bastoni (allo svizzero è bastata una sola amichevole col Betis per mostrarsi già in ottima condizione), mentre Stones andrà in panchina.

A destra ci sarà Diouf, mentre non si sa ancora se verrà convocato o meno Spence. A sinistra Dimarco, mentre in mezzo Calhanoglu verrà affiancato da Barella e Zielinski. Davanti Pio Esposito è la certezza, Bonny e Lautaro si giocano l'ultima maglia.