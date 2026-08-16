Si ridimensionano le voci relative all'approccio dell'agenzia di Marcelo Brozovic con la Juventus, alla quale sarebbe stato offerto il centrocampista croato ex Inter. Secondo Sport Mediaset, il profilo del croato non sembra interessare al club bianconero, mentre resta aperta la pista che porta all'ex Milan Franck Kessié. Il reparto di centrocampo bianconero vive però una situazione di abbondanza ed esuberi quindi prima di poter affondare per un nuovo colpo, la società dovrà trovare una sistemazione e fare spazio ad almeno uno tra Arthur, Fabio Miretti e Teun Koopmeiners. 

Sezione: Mercato / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 16:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.