La Juventus continua ad avere il maggior numero di tifosi in Italia, ma è in calo e alle sue spalle stanno guadagnando terreno e accorciando le distanze sia Inter sia Milan. È quanto emerge dall’edizione 2025/26 della ricerca Sponsor Value, condotta da StageUp in partnership con Ipsos Doxa e arrivata allla sua 26esima edizione. Secondo l’indagine, i tifosi delle società di Serie A in Italia sono complessivamente 25,6 milioni, un dato in aumento dello 0,32% rispetto alla stagione 2024/25.

Juventus ancora prima

In testa alla classifica delle squadre di Serie A con più tifosi rimane nettamente la Juventus. Il club bianconero conta 7,741 milioni di sostenitori, contro i 7,864 milioni della stagione precedente, con una flessione dell’1,6%, il secondo calo consecutivo registrato e figlio dei risultati non entusiasmanti della squadra. Il primato rimane comunque molto solido, con un bacino che vale da solo quasi un terzo dell’intero pubblico delle squadre del massimo campionato.

L’Inter si conferma al secondo posto con 4,275 milioni di tifosi, in aumento del 2,3% rispetto ai 4,180 milioni della stagione 2024/25. I nerazzurri sono riusciti a mantenere per il quarto anno consecutivo il vantaggio sui rivali cittadini grazie ai successi in Italia e ai percorsi in Europa. Il Milan sale invece a 3,976 milioni di sostenitori, contro i 3,816 milioni della stagione precedente, facendo segnare una crescita del 4,2%, la più consistente tra le prime cinque squadre della graduatoria. In termini assoluti, il vantaggio della Juve sull’Inter passa infatti da circa 3,68 milioni a 3,47 milioni di tifosi, mentre quello sul Milan scende da poco più di 4 milioni a circa 3,77 milioni.