Dopo aver messo il suo timbro nel secco successo dell'Estudiantes de La Plata contro l'Universidad Catolica nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores, vinta dal Pincha per 3-0, Joaquin Correa, ex attaccante dell'Inter oggi in forza al club biancorosso, ha ricordato i momenti vissuti all'Inter coi cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez: "Io e Arturo abbiamo riso molto, è una persona fantastica e lo ricorderò sempre con affetto. È davvero un bravo ragazzo, conserverò sempre un bel ricordo di noi da ragazzi", ha detto.

Parole dolci anche per l'ex attaccante oggi impegnato nella MLS con la maglia del Montreal: "Con Alexis abbiamo giocato insieme, è sempre un bellissimo ricordo e ho imparato molto da lui. Sta ancora andando bene, si diverte ancora. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo da lui, è una stella e spero che continui a fare ciò che sa fare meglio, ovvero giocare a calcio".