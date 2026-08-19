Mercoledì 19 agosto potrebbe essere stato l'ultimo giorno di scuola al Liverpool di Curtis Jones, che da qualche ora è diventato promesso sposo dell'Inter dopo l'accordo trovato dai due club per una cifra che, secondo Sky Sport, è pari a 32 milioni di euro più 4 milioni di euro di bonus. Oggi, il centrocampista ha fatto tappa regolarmente all'AXA Training Centre, centro di allenamento dei Reds, partecipando anche alla seduta in palestra della squadra di Andoni Iraola, come si può apprezzare dalla foto postata dal club inglese sul proprio sito. (clicca qui).

Per la cronaca, Jones aveva saltato la doppia amichevole contro il Como di domenica scorsa, svolgendo un lavoro a parte per motivi non meglio precisati. Una settimana prima, inoltre, non era nemmeno in panchina per il test contro il Monaco per un piccolo problema all'anca. Un problemino fisico superato subito, tanto che il giocatore era sceso regolarmente in campo il mercoledì successivo per allenarsi con i compagni.