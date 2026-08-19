Si avvicina anche il via del campionato Primavera 1, previsto per questo fine settimana. L'Inter Under 20 del nuovo allenatore Emiliano Bigica partirà dalla partita esterna contro il Genoa di Domenico Criscito, in programma domenica alle 16.45. Partita che sarà diretta da Lorenzo Massari della sezione di Torino, che avrà l'assistenza di Simone Colella di Imperia e di Simone Mino della sezione di La Spezia.
Sezione: Giovanili / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 16:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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