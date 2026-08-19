'Fondazione Roma' e Lega Calcio Serie A rinnovano la propria collaborazione per la stagione sportiva 2026/2027 promuovendo la seconda edizione del premio 'Fondazione Roma – Il Valore del Gioco', il riconoscimento dedicato ai Club della Serie A Enilive che si metteranno in luce per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

L’obiettivo principale è valorizzare l’essenza più autentica del calcio: il rispetto degli avversari e della classe arbitrale, la lealtà sportiva e i comportamenti virtuosi, anche da parte delle tifoserie. Il sistema di valutazione si fonda su criteri oggettivi, basati sui provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva nel corso delle gare del Campionato di Serie A Enilive disputate tra il 22 agosto 2026 e il 3 maggio 2027.

"È fondamentale valorizzare gli esempi positivi che arrivano dai protagonisti in campo del nostro Campionato, dai Club e dalle loro tifoserie, convogliando la straordinaria capacità che ha il calcio di essere esempio per le nuove generazioni – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A -. Il premio ‘Fondazione Roma - Il Valore del Gioco’, giunto alla seconda edizione, ci consente proprio di mettere sotto i riflettori i comportamenti virtuosi e il rispetto dentro e fuori dal terreno di gioco, conferendo un riconoscimento al Club che, nel corso della stagione, esprime al meglio i valori più nobili del nostro sport. Siamo felici di proseguire questo percorso insieme a Fondazione Roma, che ringrazio per aver rinnovato il proprio sostegno all’iniziativa e per la sensibilità dimostrata dal Presidente Parasassi verso un progetto che unisce calcio, responsabilità sociale e cultura sportiva”.

"Il calcio rappresenta una straordinaria occasione per promuovere valori che vanno oltre il risultato sportivo e che parlano alla società nel suo insieme. Rispetto, correttezza, responsabilità e capacità di riconoscere nell’avversario non un ostacolo, ma un antagonista con cui condividere le regole del gioco – dichiara il Presidente di Fondazione Roma, Franco Parasassi – Con la seconda edizione del Premio vogliamo dare continuità a un’iniziativa che mette al centro questi principi e premia concretamente le società che scelgono di farne parte integrante della propria identità, non solo nell’arco dei 90 minuti. Sostenere i comportamenti virtuosi significa infatti contribuire a generare un impatto positivo anche fuori dal campo.”

Classifica e aggiornamenti

La classifica del Premio sarà aggiornata al termine di ogni Turno di Campionato e nel corso della stagione 2026/2027 saranno rese note:

• La classifica intermedia, che considera le Giornate dalla 1ª alla 16ª offrendo una prima

fotografia delle Società più virtuose;

• La classifica finale, che sarà pubblicata al termine della 34ª Giornata della Serie A Enilive.

La prima edizione si è conclusa con la vittoria del Parma Calcio 1913. Il riconoscimento ha consentito di destinare 100.000 euro all’Associazione Cento Per Uno, con sede a Parma.

Conferimento del Premio

Il Premio sarà consegnato al Club in occasione della Charity Gala Dinner di Lega Calcio Serie A, organizzata a Roma per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027. Il Club vincitore segnalerà a Fondazione Roma fino a tre Enti non profit nazionali o internazionali, cui la Fondazione Roma destinerà l'importo di € 100.000 per il sostegno di una o più iniziative ad alto impatto sociale. Con la seconda edizione del premio “Fondazione Roma - Il Valore del Gioco”, Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A consolidano così una collaborazione che intende valorizzare il calcio non soltanto come competizione sportiva, ma anche come strumento di educazione, responsabilità sociale, inclusione e solidarietà.