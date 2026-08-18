L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Seri C Sky WiFI. Catania-Inter U23, in programma domenica 23 agosto alle 18, è stata affidata a Bruno Spina di Barletta. Ad assisterlo Andrea Mastrosimone di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena. Quarto uomo Edoardo Gianquinto di Parma, mentre l'operatore FVS sarà Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 14:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.