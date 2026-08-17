L'ottimo precampionato disputato da attaccante aggiunto, con diverse opportunità di scendere in campo a causa delle assenze nel reparto, ha acceso l'interesse nei confronti di Jamal Iddrissou, classe 2007 di Brescia, prodotto delle giovanili dell'Inter e già nel giro delle nazionali azzurre. Qualche tempo fa l'Inter aveva recitato alle proposte dall'estero per una cessione potenzialmente a titolo definitivo perché vuole mantenere il controllo del giocatore.

Come Pio?

Questa opportunità potrebbe dargliela il Modena, che secondo SportMediaset ha avanzato ai nerazzurri una richiesta di prestito per la punta diciottenne, reduce dall'esperienza inserisci con la Under 23. L'Inter dovrà decidere se è il caso di trattenere Iddrissou oppure farlo crescere da protagonista in Serie B come accaduto con Pio Esposito

Sezione: Mercato / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 13:23
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.