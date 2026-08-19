Il Monza è atteso dalla difficile trasferta in casa dei campioni d'Italia dell'Inter, sabato alle 18.30. La squadra di Juric, però, non potrà contare contro l'Inter su Andrea Petagna. L'attaccante classe 1995 ha infatti lasciato la squadra brianzola per unirsi al Pisa. Proprio oggi il giocatore è arrivato in Toscana, dove si sono svolte le visite mediche con il club nerazzurro. Attese a stretto giro le firme sui documenti che renderanno ufficiale il trasferimento.