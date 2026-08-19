Il giornalista britannico Keefe Irwin immortala il momento in cui Curtis Jones lascia l'AXA Training Centre, centro di allenamento del Liverpool. Presumibilmente, questo è il passo d'addio del centrocampista al club dove è cresciuto: l'Inter, dopo aver raggiunto l'intesa con i Reds, sta sistemando le ultime formalità prima di poterlo accogliere a Milano.

Sezione: News / Data: Mer 19 agosto 2026 alle 16:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.