Il giornalista britannico Keefe Irwin immortala il momento in cui Curtis Jones lascia l'AXA Training Centre, centro di allenamento del Liverpool. Presumibilmente, questo è il passo d'addio del centrocampista al club dove è cresciuto: l'Inter, dopo aver raggiunto l'intesa con i Reds, sta sistemando le ultime formalità prima di poterlo accogliere a Milano.

Curtis Jones leaves the axa training centre for the last time! ✈️ #LFC pic.twitter.com/ieX5BOl5MH — Keefe Irwin (@KeefeIrwinSport) August 19, 2026