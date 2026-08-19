A dispetto dalle voci rimbalzate nelle ultime ore tra Spagna e Argentina, l'Inter non ha ricevuto neanche una telefonata dal Barcellona per parlare di Lautaro Martinez. Questa la posizione che filtra da Viale della Liberazione riportata da Sky Sport.

La chiusura del club nerazzurro, insomma, è totale rispetto all'eventualità di un addio del Toro che, secondo COPE e TNT Sports, sarebbe finito nel mirino dei blaugrana come obiettivo prioritario per rinforzare il reparto d'attacco dopo il tentativo fallito per Julian Alvarez, dichiarato incedibile dall'Atletico Madrid. Qualora dovesse arrivare un'offerta, spiegano i colleghi, l'Inter non la prenderebbe in considerazione perché Lautaro non è in vendita.