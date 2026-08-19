Intervistato da TV3 a margine del 'Trofeo Joan Gamper', Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato così delle prossime mosse di mercato del club catalano, nelle ore in cui è emerso un presunto interesse per Lautaro Martinez come l'alternativa perfetta a Julian Alvarez, dichiarato incedibile dall'Atletico Madrid: "Due giocatori se ne sono andati, Ferran e Robert (Lewandowski, ndr). Possiamo rimpiazzare Ferran con i giocatori che abbiamo preso e con quelli che già abbiamo, ma Robert, che ha definito un'epoca, è insostituibile. Per questo faremo sicuramente qualche mossa. Si tratta di trovare la soluzione migliore. Stiamo lavorando per vedere cosa possiamo fare".

Alla domanda se la registrazione dei nuovi acquisti fosse a rischio, Deco ha rassicurato: "Qualsiasi giocatore vuole venire qui, e per avere giocatori di alto livello serve un progetto. Questo è ciò che ha entusiasmato quelli che sono venuti. Vogliono tutti vincere titoli e fare la storia".