Seconda, pesante sconfitta per l'Inter Women in Champions League. A Monza, le ragazze di David Sassarini hanno dovuto cedere il passo al più quotato Manchester City che si è imposto al Brianteo col punteggio di 4-1. Illusoria la rete del vantaggio nerazzurro firmata da Elisa Bartoli al 22esimo, arrivata dopo un bel cross di Ivana Andres; subita la rete, le campionesse d'Inghilterra si scuotono e con la doppietta di Aoba Fujino e i gol di Kerstin Casparij e Grace Clinton indirizzano il match a loro favore. Inter che pertanto resta inchiodata a quota 4 in classifica e vede complicarsi il discorso playoff, specie considerando che le ultime due avversarie si chiamano Real Madrid e Arsenal.