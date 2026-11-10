Il futuro di San Siro torna al centro del dibattito politico milanese. Come riporta il Corriere della Sera, il Consiglio comunale ha chiesto alla giunta di interrompere l’attuale procedura di valutazione ambientale relativa alla realizzazione del nuovo stadio, subordinando il via libera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (VIS). L’obiettivo è approfondire in anticipo i possibili rischi per la salute legati alle operazioni di demolizione, alla produzione di polveri, allo smaltimento dei materiali e alle bonifiche. L’analisi dovrebbe riguardare l’intero progetto, dalla ricostruzione del tunnel Patroclo fino all’abbattimento del Meazza. La giunta non sarà obbligata a recepire l’indicazione, ma l’ordine del giorno, approvato con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti, rappresenta un passaggio politicamente significativo e mette in evidenza le divisioni all’interno della maggioranza. Il documento era stato sottoscritto da esponenti del Pd, tra cui Alessandro Giungi, del gruppo misto, con Enrico Fedrighini, dei Verdi e di Noi Moderati. A sostenerlo sono stati anche alcuni consiglieri del centrodestra.
Le dichiarazioni politiche
Proprio Fedrighini ha sottolineato il significato dell'iniziativa: "Si tratta di privilegiare la tutela della salute pubblica dei milanesi rispetto alla distribuzione delle cedole trimestrali agli azionisti dei fondi speculativi. Un buon segnale che arriva dal Consiglio, in modo trasversale. La partita del Meazza è aperta". Il tema dello stadio si intreccia inevitabilmente con il clima politico e con la campagna elettorale già avviata, diventando terreno di confronto tra schieramenti. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e candidato alle eventuali primarie del centrosinistra, ha accolto positivamente la decisione: "La mozione del consiglio comunale su San Siro mi pare molto opportuna e saggia. Se fossi stato un consigliere comunale la avrei votata anche io". Dal fronte opposto, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece interpretato il voto come la dimostrazione delle contraddizioni presenti nella maggioranza che sostiene il sindaco: "Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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