Sarà una nazionale alla... milanese. Così almeno la pensano alla Gazzetta dello Sport, che oggi prova ad anticipare le mosse del ct Roberto Mancini in vista della partita tra Italia e Francia di giovedì prossimo a San Siro.

"Nella Nazionale di Mancini, la più giovane di sempre tra le sessantasei del ct, 24 anni e neanche sei mesi in media, era solo questione di tempo: Cisse sarebbe arrivato già a settembre, se l'Under 21 non avesse avuto l'urgenza di qualificarsi per l'Europeo. Adesso è tra i grandi. Mancini non può che essere sfiorato dalla tentazione di schierarlo giovedì a San Siro alla sinistra di Pio Esposito, lui titolare fisso a ventun anni, per un attacco da derby di Milano. Un Inter-Milan in azzurro".

Non solo. Nella probabile formazione spiccano altri interisti come Bastoni e Barella o ex di Milan e Inter. Donnarumma e Tonali, ad esempio, entrambi con un passato in rossonero, ma anche Zaniolo e Sebastiano Esposito che si dovrebbero contendere una maglia come attaccante a destra di Pio.