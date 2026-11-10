Solo 8 punti in 11 giornate e 17esimo posto in classifica che non fa pensare molto positivo. Con questi numeri la proprietà del Sassuolo non ha atteso un miglioramento della situazione e ha esonerato l'allenatore Alberto Aquilani. Il quale è stato sostituito dal più espeto Roberto D'Aversa, un avvicendamento divenuto ufficiale oggi attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027".

Il Sassuolo sarà il primo avversario dell'Inter nel nuovo anno solare. In agenda infatti c'è il confronto al Meazza il 3 gennaio 2027, alle 12.30.