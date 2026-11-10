Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per Bonny, ma anche Thuram lascia il ritiro della Nazionale francese per un problema al bicipite femorale destro. Chivu rischia di perderne due in un colpo solo in attesa del ritorno di Lautaro. Situazione tragicomica in attacco.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 17:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.