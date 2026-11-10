Nel corso di un recente intervento su Sky Sport, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato alcuni aspetti del possibile mercato di gennaio dell'Inter e della situazione legata a Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno 2027: "Il mercato di gennaio è difficile. Tra l'altro il club interista negli ultimi anni ha sempre fatto poco e nulla a gennaio se non quando magari c'erano infortunati. A Marotta abbiamo chiesto prima del Feyenoord anche sull'eventuale quinta punta e ha detto di no. Credo che oggi il focus dei nerazzurri sia legato ai rinnovi. Oggi rinnovare Calhanoglu è come ricomprarlo. Alla Continassa lo prenderebbero volentieri a zero. L'Inter, per evitare che il turco dopo essere andato dal Milan all'Inter vada dall'Inter alla Juventus dovrà cercare di accontentarlo. Sappiamo che lui accetterebbe un contratto di due anni, ma dovranno essere d'accordo sulle cifre. Oggi all'ordine del giorno dell'Inter sia quello il punto numero uno".