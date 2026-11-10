Alphadjo Cisse è carico per la sua prima esperienza nella nazionale italiana maggiore, un premio che il ct Roberto Mancini ha voluto riconoscergli per il grande impatto che ha avuto con il Milan: ""o ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così", ha detto il talento rossonero. Che ha dimostrato di avere le idee chiare rispetto alle ambizioni del suo club: "Per il Milan vincere è la priorità, lo scudetto come qualsiasi altra competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare alcuna competizione: al Milan devi vincere tutto".

Tornando sul discorso azzurro, Cisse ha svelato quale è il giocatore a cui si ispira: "Senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale".

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 16:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.