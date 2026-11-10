Sarà l'esperto István Kovács ad arbitrare Italia-Francia, gara valida per la quinta giornata del girone A di Nations League, in programma giovedì sera, a San Siro, con fischio d'inizio alle 21. Il direttore di gara romeno si avvarrà in campo della collaborazione dei connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con Szabolcs Kovacs nelle vesti del quarto ufficiale. In sala VAR, collegati con il Meazza, ci saranno Dennis Higler e Cătălin Popa.