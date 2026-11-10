Sarà l'esperto István Kovács ad arbitrare Italia-Francia, gara valida per la quinta giornata del girone A di Nations League, in programma giovedì sera, a San Siro, con fischio d'inizio alle 21. Il direttore di gara romeno si avvarrà in campo della collaborazione dei connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con Szabolcs Kovacs nelle vesti del quarto ufficiale. In sala VAR, collegati con il Meazza, ci saranno Dennis Higler e Cătălin Popa. 

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 17:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.