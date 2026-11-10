Non è detto che Simone Inzaghi concluderà la sua parentesi all'Al-Hilal al termine di questa stagione. A dirlo è Federico Pastorello, agente dell'ex tecnico dell'Inter, smentendo le voci circolate in queste ore in Italia, secondo cui il suo assistito non sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club saudita in scadenza nel 2027: "Questa notizia non è vera, Non è stata presa alcuna decisione sul futuro di Inzaghi - ha spiegato Pastorello a Winwin.com -. L'Al Hilal non ci ha parlato del rinnovo del contratto, adesso l'attenzione è sulla stagione in corso". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 12:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.