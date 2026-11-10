Non è detto che Simone Inzaghi concluderà la sua parentesi all'Al-Hilal al termine di questa stagione. A dirlo è Federico Pastorello, agente dell'ex tecnico dell'Inter, smentendo le voci circolate in queste ore in Italia, secondo cui il suo assistito non sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club saudita in scadenza nel 2027: "Questa notizia non è vera, Non è stata presa alcuna decisione sul futuro di Inzaghi - ha spiegato Pastorello a Winwin.com -. L'Al Hilal non ci ha parlato del rinnovo del contratto, adesso l'attenzione è sulla stagione in corso".