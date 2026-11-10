Grandi elogi per Marcus Thuram sul Corriere dello Sport, dove si sottolineano le capacità dell'attaccante francese di essere un leader, come forse non lo era stato così tanto in passato, in un momento nel quale è mancato Lautaro Martinez.

"La squadra non ne ha risentito in termini di gol, ma ancor più sorprendentemente in termini di leadership - si legge -. L’ex ‘Gladbach si è trasformato in un riferimento, indossando i panni del trascinatore anche al di là della mera pressione in fase di non possesso. Anche quando non segna, come accaduto a Venezia, in una gara che neanche avrebbe dovuto giocare, quando ha propiziato il primo dei due autogol spianando la strada verso una vittoria più complicata del previsto".

"Nell’anno solare 2026 - riassume il quotidiano - Thuram ha preso parte a ben 22 reti (15 gol e 7 assist) in 27 presenze di campionato, dietro soltanto a Malen in tutto il campionato". Quanto al rinnovo, "la questione entrerà nel vivo da gennaio: dopo averlo reso una colonna dell'Inter, in viale della Liberazione faranno di tutto per andare avanti ancora insieme".